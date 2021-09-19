سيئون تنتفض ضد تردي الأوضاع المعيشية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

شهدت مدينة سيئون منذ يوم الجمعة احتجاجات شبابية منددة بتردي الاوضاع المعيشية وغلاء الاسعار والمشتقات وتدهور سعر العملة المحلية امام بقية العملات.



واكد شهود ان الاحتجاجات انطلقت من السوق العام للمدينة مرورا بشارع الجزائر الى "الشيشان"

وكان المحتجون قد اضرموا النار في اطارات السيارات التالفة في الطرقات واغلقوها بالحجارة فيما قام غاضبون بتكسير حماية الاشجار في وسط سوق المدينة.

واكدت مصادر محلية في المدينة ان المدينة شهدت ومنذ صباح اليوم السبت فرض عصيان شامل شل الحركة في المدينة واغلقت معظم المحال التجارية.

كما شهدت مدينة القطن بوادي حضرموت عصيانا مدنيا شل الحركة في المدينة، واكد شهود ان الحركة التجارية والاعتيادية في المدينة مشلولة منذ الصباح الباكر حيث قام محتجون باغلاق عدد من الطرق الرئيسية وقامو باشعال النيران في الاطارات الامر الذي ادا الى فرض عصيان مدني في المدينة.