شكرا لبحثكم عن خبر ماهي هدية ابوعلي الحاكم لمن نفذ حكم الاعدام بحق التهاميين المظلومين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر خاصة أن القيادي الحوثي “أبو علي الحاكم” أعطى منفذ حكم الاعدام “عشماوي” بندقه الخاص نوع “جفري” كـ هدية له بعد قتله الـ 9 المتهمين بقتل الصماد وسط جمع من الناس في العاصمة صنعاء.

وكانت صنعاء قد اعدمت المتهمين وهم:

1- علي علي إبراهيم القوزي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة قيادي بحزب المؤتمر

2- عبدالملك أحمد محمد حميد

3- محمد خالد علي هيج

4- محمد إبراهيم علي القوزي

5- محمد يحيى محمد نوح

6- إبراهيم محمد عبدالله عاقل

7- محمد محمد علي المشخري

8- عبدالعزيز علي محمد الأسود

9- معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس