شكرا لبحثكم عن خبر ماهي هدية ابوعلي الحاكم لمن نفذ حكم الاعدام بحق التهاميين المظلومين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر خاصة أن القيادي الحوثي “أبو علي الحاكم” أعطى منفذ حكم الاعدام “عشماوي” بندقه الخاص نوع “جفري” كـ هدية له بعد قتله الـ 9 المتهمين بقتل الصماد وسط جمع من الناس في العاصمة صنعاء.
وكانت صنعاء قد اعدمت المتهمين وهم:
1- علي علي إبراهيم القوزي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة قيادي بحزب المؤتمر
2- عبدالملك أحمد محمد حميد
3- محمد خالد علي هيج
4- محمد إبراهيم علي القوزي
5- محمد يحيى محمد نوح
6- إبراهيم محمد عبدالله عاقل
7- محمد محمد علي المشخري
8- عبدالعزيز علي محمد الأسود
9- معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس
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