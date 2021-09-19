عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان العربي: إعدام الحوثي 9 يمنيين جريمة إرهابية

الأحد 19 سبتمبر 2021

الخليج 365

أدان البرلمان العربي، السبت، استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني.



وحذر البرلمان العربي، من أن تقاعس المجتمع الدولي يشجع هذه المليشيات الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية، مشددا على ضرورة ردع هذه المليشيات الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية.

ودعا البرلمان العربي كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابيه أعدمت السبت، 9 يمنيين بينهم طفل قاصر بزعم ضلوعهم في مخطط قتل رئيس المجلس السياسي للمليشيات صالح الصماد في العام 2018.

وأدانت منظمات حقوقية وقانونية هذه الجريمة وأكدت أن إجراءات التقاضي لم تكن سليمة، إضافة إلى عدم شرعية المحكمة والقضاة الذين نصبتهم المليشيات لتحقيق أهدافها عبر أحكام جائرة.