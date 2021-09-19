تعز.. تظاهرة شعبية حاشدة تنديدًا بتدهور الوضع الاقتصادي

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم السبت، تظاهرة شعبية تنديداً بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة وتردي الخدمات الأساسية.



ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها "ارتفاع الأسعار وإهمال السلطة حرب قاتلة على المواطن" و"صرف الوعود الكاذبة لا تدوم".



وأغلق عشرات المحتجون شارع 26 سبتمبر لذات السبب.



وفي التظاهرة التي دعت لها الهبة الشبابية للتصحيح (مكون شبابي) ردد المشاركون فيها هتافات رافضة لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض سعر الريال اليمني.



وطالب المحتجون الحكومة والتحالف بسرعة التدخل لضبط ارتفاع الأسعار، ووضع حدٍ لتراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.



وتزامنت التظاهرة مع إضراب جزئي نفذه تجار المدينة شمل عدة شوارع احتجاجاً على انهيار العملة وتردي الوضع الاقتصادي.

وأدان بيان صادر عن المسيرة ما وصفه التجاهل الحكومي لمآسي مدينة تعز في ظل الحصار الحوثي واستمرار الحكومة باحتجاز رواتب واعتمادات ومخصصات المحافظة.



وطالب، باضطلاع الحكومة بمهامها في وقف انهيار العملة، ووضع حد للتدهور الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية ورواتب المدنيين والعسكريين، ووضع حد للفاسدين.



ودعا البيان الحكومة والتحالف للقيام بإجراءات عملية محددة مقرونة بمدة زمنية معلنة لرفع الحظر عن تصدير النفط ، وتشغيل الموانئ، ووقف الهدر المالي لإيرادات الدولة، واتخاذ كافة التدابير والحلول والخطوات التي من شأنها وقف انهيار الريال وتدهور الاقتصاد الوطني.



ومنذ أشهر تشهد تعز تظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد بالمحافظة، وسط تجاهل السلطة المحلية لمطالب المتظاهرين.

