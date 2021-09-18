شكرا لبحثكم عن خبر العيسي يعين عمر البارك في منصب رياضي مهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر رئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم الاخ احمد صالح العيسي القرار الاداري رقم 34 لعام2021م قضى موجبه تعيين الكابتن عمر البارك عضوا في اللجنة الفنية لكرة القدم، على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

بالتوفيق للكابتن عمر واختيار موفق من قبل اتحاد الكرة لشخصية قديرة وجديرة بالمهمة، والذي سيكون وجوده اضافه رائعة للجنة الفنية.

تجدر الإشارة الى ان الكابتن عمر البارك هو احد نجوم نادي التلال السابقين ومن ابرز نجوم الكرة اليمنية البارزين في حقبة زمنية جميلة ويعتبر من افضل اللاعبين ابداعا وتالقا في ملاعبنا الكروية وبرزوا على المستوى الدولي وهو صاحب اعلى الاهداف الدولية التي سجلت مع منتخباتنا الوطنية الكروية على مستوى الوطن اليمني.