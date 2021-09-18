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يزيد بن سلمان - شبوة - "كاذب.. كاذب.. كاذب" هتف تسعة متهمين مفترضين بصوت واحد صباح اليوم السبت في وجه وكيل النيابة الذي كان انتهى من تلاوة أدلته الموجبة لإعدام هؤلاء المحكومين، بينما لوح قيادي حوثي لقواته وأنصاره في الأثناء بتغليب صرختهم النازية المعروفة ضد الولايات المتحدة واليهود.

على متن سيارتين مصفحتين نقل هؤلاء المتهمون بالتخابر المفترض من أجل اغتيال رئيس المجلس السياسي للجماعة صالح الصماد، صيف 2018، وهم محاطين بأربعة أحزمة أمنية متشابكة الأيدي من قوات الأمن الخاصة، والنجدة والأمن العام ومكافحة الشغب.

ترجل المحكومون التسعة السيارات الحصينة، وسط ميدان التحرير، بينهم قاصر مغمى مسنود على الأكتاف، حيث كان الطبيب الشرعي يكافح في مهمة إفاقته لما تبقى من حياة.

في لحظة درامية حاسمة قال شاهد لـ"يمن فيوتشر" تراجع ثمانية محكومين إلى الخلف، ليبقى القاصر عبدالعزيز الأسود في المقصلة، مسنود بأحد الجنود المدججين ليكون أول المطروحين أرضًا وهو يصرخ "والله بريء.. والله بريء".

#يمن_فيوتشر