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تعز.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وشقيقها في "المعافر"

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت فتاة في العشرينيات من عمرها، اليوم السبت، على قتل والدها، وإصابة والدتها وشقيقها بالرصاص، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية، "أن فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، قامت بقتل والدها وإصابة والدتها وشقيقها، بعد أن فتحت النار عليهم أثناء تواجدهم في المنزل، في مديرية المعافر محافظة تعز".

ولم تذكر المصادر "سبب إقدام الفتاة على ارتكاب هذه الجريمة، ودوافعها".

ومؤخرًا انتشرت ظاهرة قتل الأقارب في كافة المحافظات اليمنية، وزادت وتيرتها بشكل خطير، وغير مألوف.

ويرجع مراقبون السبب في ذلك إلى انتشار السلاح، وزيادة التفكك الأسري بسبب الحرب، وضعف الوازع الديني.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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