اخبار الخليج / اخبار اليمن

الرئيس هادي يعزي نظيره الجزائري بوفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي نظيره الجزائري بوفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال رئيس الجمهورية: أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا