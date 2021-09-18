شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي نظيره الجزائري بوفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال رئيس الجمهورية: أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.