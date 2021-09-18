اختتام برامج تدريب تربوية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت ثلاثة برامج تدريب تربوية بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة، اليوم، نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاستجابة لأزمة التعليم والممول من الحكومة الألمانية.



وهدفت البرامج التي استمرت تسعة أيام إلى تنمية قدرات 48 متدربا من مدراء المدارس ووكلائهم والاخصائيين الاجتماعيين بمديرية ميفعة وتعريفهم ببرامج الدعم النفسي الاجتماعي التربوي والأنشطة الترفيهية في البيئة المدرسية والتربية على السلام في البيئة التعليمية.

وأكد مدير عام مكتب التربية والتعليم في شبوة سالم حنش، أهمية نوعية هذه البرامج التعليمية.. منوها بتكامل وترابط معارفها وأهميتها للمتدربين .. مؤكدا حاجة كافة المدارس لها على طريق تعزيز بناء قدرات كوادرها الإدارية والتربوية وتعميق علاقاتهم بالطلاب فيها.

وثمن تدخلات الصندوق الاجتماعي في جوانب بناء قدرات القطاع التربوي والمساهمة الفاعلة في إيجاد البنى التحتية والأساسية للخارطة المدرسية في شبوة.

من جانبه نوه مدير فرع الصندوق بالمكلا الدكتور عوض لقصم، بأهمية برامج الشراكة مع القطاع التربوي في شبوة .. مستعرضا الأهداف العامة لبرنامج الاستجابة لأزمة التعليم.