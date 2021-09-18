رئيس الأركان يتفقد عدد من المواقع التابعة للمنطقة العسكرية السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ومستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق، اليوم أبطال المنطقة العسكرية السادسة واطلع على أوضاعهم وما يسطرونه من بطولات في سبيل استعادة الدولة والجمهورية.



ونقل رئيس الأركان، إلى الضباط والصف والجنود تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مثمنا التضحيات الكبيرة والبطولات التي يسجلها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة.. مؤكدا حرص القيادة واهتمامها بأوضاع المقاتلين وتوفير احتياجات المعركة.

وخلال الزيارة عقد رئيس الأركان اجتماعاً بقيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية التابعة لها، مقدما التهنئة لقيادة المنطقة ومنتسبيها بقدوم العيد الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، داعياً اليمنيين إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة باعتبارها واجب وطني على كل مواطن يمني حر وترسيخها كثقافة وطنية أصيلة.

وقدم قائد المنطقة السادسة اللواء الركن عمر سجاف شرح عن سير العمليات القتالية في مختلف الجبهات وما يحققه الابطال من انتصارات في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها.

كما أشاد رئيس الأركان بدور المنطقة العسكرية السادسة في تنفيذ المهام القتالية والعسكرية المنوطة بها وبدورها المحوري في التصدي للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران وما ألحقته بها من خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ودعا رئيس الأركان، أبطال الجيش الوطني إلى التحلي بروح اليقظة والاستمرار في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مشيرا إلى حالة الانهيار في صفوف المليشيا الحوثية التي باتت في أضعف حلقات الهزيمة والانكسار.

وقال "بعزيمة هؤلاء الأبطال ستنتصر اليمن وسنحتفل بذلك في العاصمة صنعاء قريباً ".. داعيا قيادة المنطقة إلى الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية واستلهام الدروس والعبر من ثورتي سبتمبر وأكتوبر وما في ذلك من دروس وطنية وثورية خالدة.

كما أشاد بدور دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني في معركته الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم من إيران.