الوطحي مديراً جديداً لشرطة البريقة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدرت قيادة شرطة عدن ، أمراً إدارياً بتعيين مديراً جديداً لقسم شرطة البريقة.



حيث أصدر مدير عام شرطة عدن ، اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي ، أمر إداري قضى بتعيين المقدم سعيد صالح علوي عبدالرب الوطحي مديراً لقسم شرطة البريقة.

الجدير ذكره ، أن المقدم سعيد الوطحي ، قد شغل عدد من المهام الأمنية ، خلال خدمته في سلك الشرطة ما يقارب ال 32 عاماً ، وكان آخرها نائباً لقسم شرطة عمران لأربع سنوات قبل تعيينه بمنصبه الجديد.

المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية البريقة محافظة عدن ، ترحب بالمقدم / سعيد صالح الوطحي ، على تعيينه مديراً لأحد أقسام الشرطة الهامة في المديرية ، متمنيين له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الأمني الجديد.

يذكر بأن المنطقة الأمنية الثامنة ( مديرية البريقة ) ، لديها " 3 " أقسام للشرطة وهي ( الشعب ، البريقة ، عمران )