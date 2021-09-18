هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس الزُبيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.



وناقشت هيئة رئاسة المجلس الاجراءات الكاملة لتطبيق إعلان حالة الطوارئ، حاثة في السياق، المؤسسات العسكرية والأمنية الجنوبية باتخاذ الاجراءات الصارمة بحق كل من تسوّل له نفس افتعال أعمال الشغب والفوضى، وتعكير صفو الأمن العام في محافظات الجنوب كافة.

وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة رفع مستوى التعبئة العامة، وحشد الطاقات ورفع درجة الجاهزية القتالية القصوى والاستنفار لمواجهة العدوان الجديد على أرض الجنوب، من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، وقوى الإرهاب والتطرف، التي تحاول غزو الجنوب من جديد.

واستمعت هيئة رئاسة المجلس من محافظ العاصمة عدن، الأمين العام لهيئة للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، إلى شرحٍ وافٍ للقاءاته التي عقدها في الخارج وما تمخض عنها من نتائج.

كما استمعت هيئة رئاسة المجلس أيضاً، من أعضاء اللجنة الاقتصادية إلى التدابير المطلوب التعامل بها لإدارة وسير المؤسسات الاقتصادية لضمان تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وبما يُساهم في دعم وتعزيز الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

وفي الختام، أكدت هيئة رئاسة المجلس على ضرورة رفع مستوى عمل هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقياداته المحلية في محافظات الجنوب كافة، وبقائها في حالة انعقاد دائم لحشد الطاقات، والعمل على تأمين الخدمات العامة للمواطنين وفق الامكانيات المتاحة.