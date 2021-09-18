شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعلن التزام السلطة المحلية بعلاج المواطنين المصابين في الأحداث الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في مقابلة صحفية، التزام السلطة المحلية بتقديم الرعاية الصحية وعلاج المواطنين الذين أصيبوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة المكلا وبعض مدن المحافظة.



ووجه محافظ حضرموت الجهات المعنية بتقديم الرعاية والعناية اللازمة وتقديم كافة الخدمات العلاجية للمواطنين المصابين، ونقل الحالات الحرجة إلى الخارج إذا تطلب الأمر.

وأكد المحافظ البحسني اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمواطنين، واستشعارها بمعاناتهم، نتيجة للأزمة الاقتصادية وظروف الحرب التي يمر بها البلد، والتي بدورها فاقمت من معاناة المواطنين وأثقلت كاهلهم، مجددًا وقوفه الثابت إلى جانب أبناء المحافظة في حقوقهم ومطالبهم المشروعة بطرق سلمية حضارية بعيدة عن الأعمال العبثية والتخريبية.