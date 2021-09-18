البحسني يرأس الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة صندوق حضرموت الخيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس مجلس إدارة صندوق حضرموت الخيري اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الخيري، لمناقشة الخطط التي سيعمل على تنفيذها الصندوق، لتقديم المساعدة لمواطني المحافظة.



واستمع المحافظ البحسني من نائب رئيس مجلس إدارة صندوق حضرموت الخيري الشيخ محمد عوض البسيري وأعضاء المجلس، إلى شرحٍ مفصل حول عمل المجلس خلال الفترة الماضية، وما سيقدمه الصندوق من مساعدات في مرحلته الأولى لـ10% من سكان حضرموت الأكثر احتياجًا الموزعين على 28 مديرية، من خلال تقديم الإعانات النقدية والسلال الإغاثية، إلى جانب عملية التمكين والتأهيل للأفراد، وكذا الإيرادات المتاحة التي ستعمل إدارة مجلس الصندوق على تحصيلها لتحقيق الأهداف المرجوّة، وقبول المنح من الجهات المختلفة بما لا يخالف الأسس العامة والإطار العام للدولة.

وأكد محافظ حضرموت على ضرورة بدء مهام وأعمال الصندوق وفقًا وما تضمنته بنود قرار الإنشاء، لتقديم المساعدات والإعانات للمواطنين خصوصًا وأن البلد يشهد أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور للعملة المحلية، ونتج عنها ارتفاع لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلعية، لافتًا بأن هذه الخطوات التي اقدمت عليها السلطة المحلية تأتي في إطار الإجراءات السريعة والعاجلة من أجل مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم وطأة الأعباء المعيشية، آملًا أن يكون الصندوق بمثابة قوة اقتصادية كبيرة تحمل أسم حضرموت.

وأوضح المحافظ البحسني أن المخابز الخيرية التي أعلنت عن إنشائها السلطة المحلية بحضرموت عبر صندوق دعم الشباب سيتم العمل على إنشائها قريبًا، وستوزع في مرحلتها الأولى على مدينة المكلا ومن ثم الشحر وغيل باوزير، مبينًا انه سيتم الاتفاق مع بعض المخابز القائمة من خلال تقديم الدعم والتسهيلات لها كحل سريع وعاجل لتقديم الخبز والروتي بأسعار مناسبة للمواطنين، ولفت بأن السلطة تسعى لوضع حلول لارتفاع اسعار الاسماك، وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، ووضع حد للارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية.