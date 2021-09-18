محافظ حضرموت يعزي في وفاة محمد عوض هادي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المهندس محمد عوض هادي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم.



وأشاد المحافظ البحسني بمناقب الفقيد وادواره الوطنية، ومشاركاته المجتمعية وإصلاح ذات البين، مثمناً البصمات الإيجابية للفقيد في تنظيم وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية المتنوعة بمديرية تريم، معبرًا عن أسفه الشديد بفقدان حضرموت أحد أبرز كوادرها التي أفنت جل حياتها في خدمة الوطن والمواطن.

وبعث محافظ حضرموت التعازي لأفراد أسرته وكافة آل هادي، وزملائه في المجلس المحلي، في مصابهم الجلل، مبتهلًا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.