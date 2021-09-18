محافظ عدن يتوعد كبار مستهلكي الكهرباء ويشيد بإجراءات الإدارة

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يزيد بن سلمان - شبوة - محافظ عدن يثمن إجراءات مؤسسة الكهرباء ويشدد على رفع قائمة المتخلفين عن سداد الفواتير من كبار الشخصيات والمؤسسات الحكومية الإيرادية

اعلام كهرباء عدن

قال المدير العام لمؤسسة كهرباء عدن الاستاذ سالم الوليدي أن محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس أيد خطوة المؤسسة والذي طالبت فيها بتسديد المديونية خلال عشرة أيام ، وأضاف الوليدي أن المحافظ خلال إجتماعه اليوم بمدراء عموم المديريات والمرافق الخدمية والأمنية وحول حديثه عن مؤسسة الكهرباء شدد على ضرورة رفع قائمة أسماء تشمل كافة الشخصيات والمؤسسات الحكومية الإيرادية المتخلفة عن سداد فواتير الكهرباء.

وثمن الوليدي دعم المحافظ لملس الكامل للأجراءات التي أتخذتها المؤسسة العامة لكهرباء عدن لتحسين الخدمة من خلال الحصول على إيرادتها ومختلف الجهود المبذولة رغم كل الصعوبات.

يشار أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديد مهلة عشرة أيام لكبار الشخصيات والمؤسسات الإيرادية لتسديد الفواتير المتخلفة، متوعدة بنشر قائمة المتخلفين على وسائل الإعلام.