المجلس الانتقالي يعلن التعبئة العامة لمواجهة مليشيات الحوثي وقوى الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي السبت، التعبئة العامة لمواجهة مليشيات الحوثي وقوى الإرهاب والتطرف التي تستهدف جنوب البلاد.



وشدد المجلس، خلال اجتماع لقيادته العليا اليوم السبت، على حشد الطاقات ورفع درجة الجاهزية القتالية القصوى والاستنفار لمواجهة العدوان الجديد على أرض الجنوب، من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية، وقوى الإرهاب والتطرف، التي تحاول غزو الجنوب من جديد.

وحثت قيادة المجلس الانتقالي المؤسسات العسكرية والأمنية باتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة أعمال الشغب والفوضى، وتعكير صفو الأمن العام في محافظات الجنوب كافة.

وبحثت هيئة رئاسة المجلس مع أعضاء اللجنة الاقتصادية التدابير المطلوب التعامل بها لإدارة وسير المؤسسات الاقتصادية لضمان تحسين الخدمات العامة لليمنيين في الجنوب، وبما يُساهم في دعم وتعزيز الجبهات لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

وأقر المجلس الانتقالي في اجتماعه رفع مستوى عمل هيئات المجلس وقياداته المحلية في محافظات الجنوب كافة، وبقائها في حالة انعقاد دائم لحشد الطاقات، والعمل على تأمين الخدمات العامة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.

وتأتي إجراءات المجلس الانتقالي التي أقرها وسط تصعيد عسكري تحشيدات لمليشيات الحوثي على التماس مع جبهات جنوبية في أبين والضالع ولحج .