صدور قرار جمهوري بشأن تعيين رئيساً ونواباً لجامعة لحج

فيما قضت المادة الخامسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م، بشأن تعيين رئيساً ونواباً لجامعة لحج، قضت المادة الاولى منه بتعيين. أ.د. احمد مهدي فضيل رئيساً لجامعة لحج.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012