شرطة السير بالغيضة تضبط محلات تجارية لبيعها أجهزة الونان والسفتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضبطت إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة محافظة المهرة،، كميات من أجهزة الإنذار والونان والسفتي المقلد للطوارئ المحظور استخدامها في عدد من المحالات التجارية.



وأشار مدير شرطة السير بمديرية الغيضة الملازم حسين المراني، الى أنه تم ضبط مجموعة من المحلات التي تقوم ببيع اللوحات المزورة وأجهزة الإنذار والونان والسفتي المقلد للطوارئ تمهيداً لاحالة الملف الى النيابة ومصادرة المضبوطات..مشيداً بجهود أفراد شرطة السير في أداء واجبهم على أكمل وجه..مثمناً تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية في ضبط مثل هذه المخالفات.