نائب الرئيس يعزي في وفاة محمد ناصر الجحماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل محافظة أبين المناضل محمد ناصر الجحماء، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة.



.وأشار نائب الرئيس، في البرقية التي بعثها لأولاد الفقيد ، إلى مناقبه وأدواره النضالية والوطنية وإسهاماته الاجتماعية المختلفة.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.