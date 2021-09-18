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نائب الرئيس يعزي في وفاة محمد ناصر الجحماء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل محافظة أبين المناضل محمد ناصر الجحماء، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة.

 

.وأشار نائب الرئيس، في البرقية التي بعثها لأولاد الفقيد ، إلى مناقبه وأدواره النضالية والوطنية وإسهاماته الاجتماعية المختلفة.

 

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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