شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل عبدالحميد بكيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى العميد شمس الدين بكيلي وإلى سامح وأوسان عبدالحميد، عزاهم فيها بوفاة المناضل عبدالحميد محمد بكيلي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وادواره النضالية والوطنية وإسهاماته الاجتماعية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل بكيلي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.