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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي بوفاة المناضل محمد ناصر الجحماء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة الى عوض وناصر وعلي وباسل محمد الجحماء، عزاهم بوفاة والدهم المناضل محمد ناصر الجحماء.
واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.