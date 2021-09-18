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هادي يعزي بوفاة المناضل محمد ناصر الجحماء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،  برقية عزاء ومواساة الى عوض وناصر وعلي وباسل محمد الجحماء، عزاهم بوفاة والدهم المناضل محمد ناصر الجحماء.

 

واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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