هادي يعزي بوفاة المناضل محمد ناصر الجحماء

واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

محمد يوسف

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