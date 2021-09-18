شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاعوش يطلع على سير العمل في مركزي التحصين ضد كورونا في الخوخة والمخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع الطب العلاجي الدكتور حسين الاعوش،، على سير العمل في مركزي التحصين ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بمدينتي الخوخة محافظة الحديدة والمخا بمحافظة تعز.



وتعرف الدكتور الاعوش، من مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة ومدير مستشفى المخا الدكتور نصر عسكر، على نشاطات فرق التحصين للقاح جونسون آند جونسون وسير عمل الفرق والادبيات المتبعة..مشيداً بعمل الطواقم الطبية العاملة في مركزي العزل لحالات (كوفيد-19) بمدينة الخوخة ومستشفى المخا..مشدداً على ضرورة الالتزام بالادبيات المقرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالسلامة المهنية.