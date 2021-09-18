الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل عبدالحميد بكيلي

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها الى العميد شمس الدين بكيلي واولاد الفقيد سامح واوسان وكافة آل بكيلي بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل عبدالحميد محمد بكيلي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية والفداء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012