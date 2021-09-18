بن مبارك يبحث مع المنسق المقيم للامم المتحدة مستجدات الوضع الإنساني ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس، مع المنسق المقيم ومنسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة لدى بلادنا وليام ديفيد جريسلي، مستجدات الوضع الإنساني في اليمن في ظل استمرار التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في عدد من المحافظات و تراجع سعر العملة الوطنية والعجز في تمويل برامج خطة الاستجابة الانسانية.



وتحدث بن مبارك في اللقاء بحضور نائب المنسق دييغو زوريلا، عن التحديات التي تواجه الجهود الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات الاساسية.. لافتاً الى أهمية الدعم الدولي والاقليمي لتلك الجهود وضرورة التقييم الواقعي للاحتياجات الإنسانية ووضع استراتيجيات للانتقال من حالة الطوارئ الى حالة الإنعاش المبكر ودعم عمل المؤسسات الحكومية لتقوم بدورها وتوسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية و القطاع الخاص لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي و توفير السلع الأساسية للمواطنين.

من جانبه اعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة، عن تقديره للحكومة اليمنية على ما تقدمه من دعم وتسهيلات لتيسير عمل المنظمات العاملة في اليمن..مشيراً الى الشراكة مع الحكومة لتقييم الاحتياجات ووضع البرامج الكفيلة بتلبية الحد المعقول من المتطلبات الإنسانية..منوها بأهمية دعم المانحين لضمان استمرارية تلك البرامج وتطويرها.