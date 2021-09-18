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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021
مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية
نشرت السلطات الصحيفة في اليمن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (37) حالة إصابة مؤكدة:
(13) حضرموت
(10) مأرب
(8) عدن
(2) لحج
(2) شبوة
(2) تعز
تسجيل (15) حالة شفاء جميعها من عدن
وتم تسجيل (10) حالات وفاة
(3) عدن
(2) حضرموت
(2) تعز
(2) لحج
(1) شبوة
الحالات المؤكدة (8630) منها (1638) وفاة و(5363) تعافي