اخبار الخليج / اخبار اليمن

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

نشرت السلطات الصحيفة في اليمن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل (37) حالة إصابة مؤكدة:

 

(13) حضرموت

 

(10) مأرب

 

(8) عدن

 

(2) لحج

 

(2) شبوة

 

(2) تعز

 

تسجيل (15) حالة شفاء جميعها من عدن

 

وتم تسجيل (10) حالات وفاة

 

(3) عدن

 

(2) حضرموت

 

(2) تعز

 

(2) لحج

 

(1) شبوة

 

الحالات المؤكدة (8630) منها (1638) وفاة و(5363) تعافي

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا