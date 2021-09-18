شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يستمع الى احتياجات ومطالب المتظاهرين بتريم حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استمع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان امس، إلى احتياجات ومطالب المتظاهرين بمدينة تريم محافظة حضرموت..مؤكداً على ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، بحسب ماكفله الدستور والقانون.



واكد الوزير حيدان خلال لقائه، اليوم، بممثلين عن المتظاهرين بمدينة تريم بحضور مدير عام المديرية خالد هويدي، أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة..موضحاً أن وزارة الداخلية ستعمل خلال الايام القادمة على تجنيد عدد من أبناء وادي حضرموت حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومن بينها مدينة تريم لتعزيز الأمن بالمديريات..واعداً بنقل مطالبهم واحتياجاتهم لقيادة الدولة والجهات ذات الاختصاص للعمل على تحقيقها.

من جهته ثمن مدير عام مديرية تريم وممثلي المتظاهرين، تجاوب وزير الداخلية والجلوس معهم والاستماع الى مطالبهم..مؤكدين تعاونهم مع الأجهزة الأمنية لمنع اشاعة الفوضى وحرف التظاهرات عن مسارها السلمي.