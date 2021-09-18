شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير ياسين يشارك في افتتاح معرض المستكشفون فى البحث عن النباتات والبخور في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين، اليوم، في افتتاح المعرض الذي أقيم في مدينة لافاليت دو فار بعنوان (المستكشفون فى البحث عن النباتات والبخور في اليمن).



كما التقى السفير ياسين، بعمدة مدينة لافاليت دو فار تيري البيرتيني، واستعرض معه الاوضاع الراهنة في بلادنا ..مشيداً بدور الحكومة الفرنسية بالوقوف مع الحكومة الشرعية في بلادنا..مؤكداً على أهمية مواصلة هذا الدعم لانهاء الانقلاب الحوثي على الشرعية والديمقراطية وحماية المدنيين من ارهابهم وبطشهم.