السفير ناجي يطلع مسؤول مجري على الحالة الراهنة للخزان النفطي العائم صافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض القائم بأعمال بالسفارة اليمنية في بودابست أحمد عبدالله ناجي، اليوم، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية والتجارة المجرية الدكتور بيتر كوفيك، تطورات الأوضاع في بلادنا في ظل استمرار مليشيات الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية على مدينة مأرب وغيرها من المدن اليمنية.



كما أطلع السفير ناجي، المسؤول المجري، على الحالة الراهنة للخزان النفطي العائم صافر والذي يشكل تهديداً وشيكاً للبيئة البحرية ليس في اليمن فقط بل قد يمتد إلى عدد من الدول المجاورة ويؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر..مشدداً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدور أكثر حزماً تجاه الميلشيات الحوثية بالسماح لفريق الأمم المتحدة إجراء الصيانة اللازمة لخزان صافر.

من جانبه جدد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية والتجارة المجرية ، تأكيد وقوف المجر مع اليمن في ازمتها الراهنة..معرباً عن قلقه من استمرار التصعيد الحوثي ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول لخزان صافر..مؤكداً اهتمام بلاده بما يحدث في اليمن ومتمنيا أن تصل بلادنا الى حل يضمن الحياة الآمنة لكل اليمنيين .