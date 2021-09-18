بدء دورة في الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بعدن اليوم دورة تدريبية ينظمها برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

الدورة التي يشارك فيها 50 من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء المرافق الصحية بالمحافظة، سيتلقون على مدى خمسة أيام معارف تدريبية على الدليل الإرشادي للرعاية التكاملية لصحة الطفل والمتضمن رعاية الأطفال من شهرين إلى أقل من خمس سنوات والأطفال حديثي لأقل من شهرين ويشمل التدريب علامات الخطورة العامة والاعراض الرئيسية آلتي تشمل السعال وصعوبة التنفس والإسهال والحمى والملاريا والحصبة بالاضافة الى سوء التغذية وفقر الدم والتطعيمات ووصف الطفل حديث الولادة مادون الشهرين.