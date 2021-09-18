خروج جزئي لمنظومة الكهرباء في مدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

خرجت محطات توليد الطاقة عن الخدمة مجددا بشكل جزئي، عن معظم احياء مديريات عدن، (جنوبي اليمن)، اليوم السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021م، تزامنا مع استمرار الغضب الشعبي تجاه الصمت الحكومي المريب.



وقال سكّان محليون، إن منظومة الكهرباء خرجت عن الخدمة منذ ساعات الصباح الباكر، في احياء متفرقة من مديريات عدن، في حين واصلت محطات التوليد تخفيض ساعات التشغيل في بقية الاحياء، حيث تراجعت إلى ساعتين تشغيل مقابل 4 إلى 5 ساعات انطفاء.

وضاعف انقطاع التيار من معاناة السكّان مع ارتفاع درجة الحرارة في مديريات عدن الساحلية، في مقدمتهم المرضى وكبار السن، وظهور تقرحات جلدية فطرية لدى الاطفال والرضّع، بحسب مصادر محلية، مما يضاعف من حِدَّة المخاوف