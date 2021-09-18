تفاصيل معارك الساعات الماضية في محافظة البيضاء بين الجيش ومليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

سقط 45 قتيلا من القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جراء اشتداد المعارك بين الجانبين خلال الساعات الماضية في محافظة البيضاء وسط البلاد، حسبما أفاد مسؤول عسكري.



وبين المصدر الخميس لوكالة أنباء "شينخوا" أن القتال اشتد في محافظة البيضاء (276 كلم شرق صنعاء) مع استمرار الحوثيين في تحقيق تقدم عسكري على الأرض.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الحوثيين وسعوا حملتهم العسكرية بعد أن سيطروا على مناطق رئيسية من القوات الحكومية في محافظة البيضاء إثر معارك ضارية".

وتابع: "خلال الساعات الماضية، قُتل قرابة 25 عنصرا من مقاتلي الحوثي وأكثر من 20 جنديا من القوات الحكومية في معارك البيضاء".

ولفت إلى أن "مليشيا الحوثي بدأت التخطيط لتحقيق مكاسب عسكرية أخرى من خلال التقدم باتجاه مناطق في محافظة أبين المجاورة الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وذكر المسؤول أن مواجهات مسلحة شرسة ما زالت مستمرة في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء ومناطق أخرى فيما حاولت القوات الحكومية صد هجمات الحوثيين.

وتحدثت تقارير محلية يمنية عن أن من بين قتلى القوات الحكومية في المعارك الدائرة بمنطقة الحازمية في مديرية الصومعة في البيضاء، العقيد أحمد الدماني أركان حرب لواء "الأماجد" التابع للقوات الحكومية.

وسيطر الحوثيون الأربعاء على مركز مديرية الصوامعة - الذي يحمل الاسم ذاته- في البيضاء وكذلك منطقة "شرجان" التابعة لمديرية مكيراس والمطلة على مناطق في محافظة أبين.

وكثف الحوثيون المتحالفون مع إيران مؤخرا عملياتهم العسكرية ضد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في أجزاء مختلفة من هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتمكنوا من الاستيلاء على مناطق رئيسية من القوات الحكومية المدعومة من السعودية.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ أن اجتاح الحوثيون جزءا كبيرا من البلاد عسكريا وسيطروا على معظم المحافظات الشمالية بما في ذلك العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.