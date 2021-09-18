مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين خلال هجمات بـ3 جبهات في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل أربعة مسلحي مليشيات الحوثي، وأصيب آخرون، السبت 18 سبتمبر /أيلول 2021م، في هجمات متزامنة شنتها المليشيات في جبهات حيس والتحيتا والجبلية جنوب الحديدة غربي اليمن ضمن خروقاتها المتصاعدة لاتفاق ستوكهولم.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المليشيات التابعة لإيران هاجمت في ساعات الصباح الأولى مدينتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا مستخدمة مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وغطاء ناري مكثف بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة طال معظمه منازل المواطنين في أطراف المناطق المستهدفة؛ ولكن دون جدوى.

ولفتت المصادر إلى أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في حيس والتحيتا والجبلية كانت على أتم اليقضة والجاهزية وخاضت اشتباكات عنيفة أنتهت بدروس قاسية للمليشيات التابعة لإيران وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفه