الجيش يكبد المليشيا خسائر فادحة في ناطع بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كبدت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، السبت 18 سبتمبر/ايلول 2021، مليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.



ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش تخوض معارك شرسة، ضد مجاميع من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.. مؤكداً كسر الجيش لهجوم للمليشيا، وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأشاد المصدر ببطولات الجيش، من مختلف الوحدات والألوية، ممن يخوضون المعركة ببسالة، ملقنين المليشيا المتمردة هزائم قاسية وخسائر مادية وبشرية.

وأكد أن المعركة التي يخوضها الجيش ليس هدفها دحر مليشيا الحوثي من مواقع معينة في مديرية ناطع أو غيرها، إنما تحرير كامل تراب الوطن، من تلك المليشيا المتمردة المنفذة لأجندة إيران