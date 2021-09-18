تعز.. تظاهرات حاشدة وعصيان مدني احتجاجا على تدهور العملة وتردي الأوضاع المعيشية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

شهدت مدينة تعز اليوم السبت، 18/أيلول/2021، مسيرة جماهيرية غاضبة للمطالبة بوضع حد لانهيار العملة، وتردي الأوضاع المعيشية، والزيادة الجنونية للأسعار.



ورفع المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة شعارات تطالب بإحالة جميع الفاسدين الى نيابة الأموال العامة، برحيل المحافظ الغائب عن المحافظة..

كما شهدت المدينة عصيانا مدنيا نفذه تكتل تجار تعز وقد بدأوا صباح هذا اليوم بتنفيذ الإضراب بإغلاق المحلات، بسبب انهيار العملة وتردي الاوضاع المعيشية.

وتأتي التظاهرة بعد أيام من تظاهرات حاشدة شهدتها مدن جنوبية للسبب ذاته