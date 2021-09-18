حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.



ولفت المركز في نشرته الجوية، إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق من الهضاب الداخلية وأجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ، غرب ذمار، غرب صنعاء ،غرب عمران، المحويت وحجة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وعلى أجزاء من المرتفعات الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية والشرقية لمحافظات المهرة، حضرموت ،شبوة وأبين.

ونصح المركز المواطنين في هذه المناطق بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، كما نبه السائقين في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية