هيئة مستشفى مأرب تضيف 24 وحدة عناية مركزة جديدة بكلفة 840 الف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة مستشفى مأرب العام، عن رفع وحدات العناية المركزة من 6 وحدات الى 30 وحدة، بإضافة 24 وحدة عناية مركزة جديدة بكلفة اجمالية تبلغ نحو 840 الف دولار بتمويل مشترك من الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة.



واوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان هذه الوحدات من العناية المركزة ستسهم في انقاذ حياة الكثير من الجرحى والمرضى..مشيرا الى ان الهيئة عملت بالتزامن مع رفع عدد وحدات العناية المركزة فيها على رفع كفاءة الكادر البشري العامل في هذا القسم الحيوي والاستفادة من اعلى الخبرات الاجنبية في هذا المجال بالتعاون مع منظمة اطباء بلا حدود..لافتاً الى انه جرى استقدام استشاريتين في مجال العناية المركزة والتخدير ومكافحة العدوى من جنسيات المانية و فتنامية لتدريب الكادر المحلي ونقل الخبرات والاشراف على الاداء الفني للكادر في القسم بما يعزز من القدرات الوطنية في هذا المجال.

واعرب رئيس الهيئة، عن تقديره العالي للاهتمام والدعم الكبيرين المقدم للهيئة من السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ اللواء سلطان العرادة، وخطط الارتقاء بها بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى والامهم.