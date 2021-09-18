"العنف الأسري".. إب: أم تضرب طفلتها بعصا حتى الموت

المنامة - ياسر ابراهيم - توفت طفلة نتيجة تعرضها للضرب الشديد من أمها، في ظل توسع ظاهرة العنف الأسري في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال الناشط الإعلامي "إبراهيم عسقين"، إن "المواطنة ( ب. م. م) من قريه المرزوم، بمديريه ريف إب، قامت بقتل ابنتها الطفلة (بشاير منصور عبدالله )بالضرب بعصا حتى الموت".



وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد باعتراف الأم بضرب ابنتها لأنها خرجت وتأخرت في العودة حتى المغرب.



يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب جرائم العنف الأسري في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



والأحد الماضي، أضرمت امرأة النار في جسدها؛ نتيجة عنف زوجها، المجند في صفوف مليشيا الحوثي، في محافظة إب، وسط اليمن.