الكشف عن اسرار بئر برهوت في المهرة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

قام الفريق العماني لأستكشاف الكهوف برئاسة الدكتور محمد بن هلال الكندي، بمعية مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح أحمد بابحير، اليوم، بمنطقة فوجيت، مديرية شحن، ويرافقهم الدكتور صلاح عبدالواسع الخرباش استاذ الجيولوجيا بجامعة مسقط، والدكتور محمد عبدالله الوصابي استاذ جيولوجية الاحافير بكلية النفط والموارد الطبيعية، والدكتور سعيد سعد القميري مدير مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوثات، وذلك في البدء في تدشين العمل في دراسة الكهوف والمغارات بخسف فوجيت بمحافظة المهرة.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها الفريق الاستكشافي، في باكورة عمله لدراسة الكهوف والمغارات، وكان نصيب خسف فوجيت، والذي ينسب اليه بئر برهوت، كما يزعمون بمديرية شحن، بداية العمل الحقلي لدراسة الكهوف والمغارات.

حيث تم دراسة خسف فوجيت، من خلال النزول الى قاع البئر عبر طرق حديث، مطلعًين على جيولوجية، ومراحل تكون الخسف ( البئر) من خلال مرورها بمراحل التجوية والتعرية، والاذابة للصخور الجيرية، حتى خسفها، وما تتميز به البئر، من تنوع في طبيعتها، وتواجد العيون والغيول، وتواجد الصواعد، والهوابط، التي تتميز بها الكهوف والمغارات، والتربة والصخور الجيرية المكون الرئيسي لهذه البئر.

وتعرّف الفريق الاستكشافي من من خلال النتائج والحيثيات، على معلومات قيمة، تفيذ وتحفز على دراسة جميع الكهوف بالنطاق الجغرافي لنشاط الفرع واليمن عامة.

وأكد المهندس بابحير أن فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت سنعمل على تأهيل الكادر الفني للعمل على استكشاف الكهوف والمغارات، والتعرف عليها من جميع النواحي الجيولوجية، والبيئة، وللنهوض بالفرع بهذا المجال، ولتحريك المجال الفني العلمي بالنطاق الجغرافي للفرع، مبديًا استعداده بتقديم التأهيل للكادر الفني، عبر القنوات الرسمية، ومتابعتهم في تنفيذ مثل هذه المشاريع والاستكشافات بإستمرار، داعيًا الراغبين من الكادر، في هذا المجال بالتأهيل، لأستفادة والافادة للوطن.

يذكر أن الفريق العماني لأستكشاف الكهوف. من الفرق الأولى في عمان لدراسة الكهوف والمغارات، على المستوى المحلي والدولي، ويعمل على التميز في عمله الفني والاستكشافي.