شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الحوثي يعدم طفل بريء مشلول بتهمة قتل الصماد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الطفل الذي على يمين الصورة ويحتضنه عسكري البعض نشر إن الطفل مرعوب وهذا غير صحيح

الطفل غير مرعوب الظاهر في الصورة هو معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس مصاب بقطع الحبل الشوكي وكسر عظام العمود الفقري من كثر التعذيب الوحشي الي لاقوه المتهمين من قبل مليشيات الحوثي الارهابية حتي يتم الاعتراف بمقتل الهالك الصماد ولم يقدر على الوقوف بالتالي يقوم أحد العسكريين بحمله حتى يفكر البعض أنه مرعوب أو خائف من الإعدام وتم إعدام الطفل صباح اليوم مع 8 أشخاص آخرين من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية