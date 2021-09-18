شكرا لبحثكم عن خبر العالم النووي والهامة الاكاديمية د.حسين عبدالسيد في رحاب الخالدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

د/ يسلم احمد القباص

بقلوب مكلومة،وراضية بقضاء الله وقدره؛تلقينا خبر وفاة زميلنا وصديقنا واخينا-المغفورله باذن الله تعالى-د.حسين احمد عبدالسيد (العالم النووي والقامة الاكاديمية)بعد حياة حافلة بالعطاء والتميز والتفوق؛ في دراسته، وتخصصه، وثقافته، واخلاقه.

#الفقيد من مواليد ١٩٥٨م بمدينة ميفعة ،م/ ميفعة، م/ شبوة

#تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة ميفعة، وكذلك اكمل الصفين الاول والثاني اعدادي باعدادية ميفعة،اما الثالث اعدادي فاكمله مع دفعتنا في اعدادية عزان عام ١٩٧٥م وكان من اوائل المحافظة في الامتحان الوزاري لثالث اعدادي،ورافقته الى عدن ضمن وفد المكرمين من الطلبة والمدرسين والاسر المثالية ومندوبي المؤتمر التربوي الاول في اول عيد علم لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( العاشر من سبتمبر ١٩٧٥م)

# اكمل تعليمه الثانوي بثانوية الشهيد حنيشان،عتق عام ١٩٧٨م وبعدها التحقنا بمعيته بلواء شلال لاداء الخدمة العسكرية

# بعد عمله في القسم الفني بمكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة،التحق بكلية التربية عدن، تخصص فيزياء، وحصل على البكلاريوس بدرجة امتياز ،مع مرتبة الشرف، وكان الاول على دفعته

# من المؤسسين البارزين لكلية التربية شبوة عام ٩٣ م، وتم اختياره رئيسا لقسم الفيزياء، وعضوا باول مجلس للكلية

# تم ترشيحه لدراسة الماجستير في الفيزياء، بكلية التربية عدن، واكمله بامتياز ،وكان الاول على دفعته

# بعد حصوله على الماجستير تم تعيينه نائبا لعميد كلية التربية شبوة للشؤون الاكاديمية وكذلك لشؤون الطلاب

# حصل على الدكتوراة في الفيزياء النووية من جامعة بغداد بالعراق،ويعتبر من اوائل الحاصلين على الدكتوراة في هذا المجال ،وبعدها عمل استاذا للفيزياء بكلية التربية شبوة

#الفقيد موسوعة؛ في تخصصه ،وفي الادب والثقافة ، ومحب للشعر والروايات،وله العديد من المساجلات الشعرية، ومدرسة في الاخلاق ،وقمة في التواضع

# متزوج وأب لعبدالعزيز واربع من البنات

تعازينا ؛لولدنا العزيز ،عبدالعزيز حسين، واسرته الكريمة، ، واعمامه ،واهله ،وذويه، وزملائه،وطلابه، ومحبيه.. سائلين المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الاعلى ..ولن نقول الا ماقاله الصابرون: انا لله وانا اليه راجعون.