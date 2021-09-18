شكرا لبحثكم عن خبر إعلامية في قناة الحدث: الناس في اليمن تعبت وضاقت بهم سُبل الحياة داخل وطن يغرق كل يوم أكثر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتبرت الإعلامية اليمنية في قناة الحدث السعودية د. أسماء راجح إن أحوال عامة الناس في المحافظات المحررة بالجنوب أصبحت صعبة ومعقدة.مؤكدة أن القادم سيكون مُخيف إذا استمر الحال بهذا الشكل.

وقالت أسماء في تدوينة لها على موقع "تويتر" ‏أحوال الناس في عدن وحضرموت وباقي المحافظات في جنوب اليمن صعبة وخروجهم بهذه الأعداد تعبير عن جزء قليل من ضيق الحال.

وأردفت قائلة:" من الصعب جداً إن تفقد تأمين حياة أسرتك ليوم قادم ، فالناس تعبت وضاقت بهم سُبل الحياة داخل وطن يغرق كل يوم أكثر.

وبينت أنه يجُب إن تكون المحافظات المحررة نموذج ممتاز للإصلاح والبناء وتعويض المواطن وجع الحرب وعدم الأمان.

وأشارت إلى إن تحكيم صوت العقل أصبح ضرورة.. موضحة إن القادم سيكون مخيف إذا استمر الوضع بهذا الشكل.

وزعمت أسماء إن التخريب والشغب لم يكن من الناس التي خرجت للتعبير عن وجعها وضيق حالها وكل عاقل ضد خراب وطنه.