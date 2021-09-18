اخبار الخليج / اخبار اليمن

الكثيري يصدر قرار بشان تكليف نائبا للمدير العام لمكتب محو الامية وتعليم الكبار

0 نشر
اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يصدر قرار بشان تكليف نائبا للمدير العام لمكتب محو الامية وتعليم الكبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

اصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري قرارا رقم ( 5 ) لسنة 2021 بشان تكليف نائب للمدير العام لمكتب محو الامية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء م/ حضرموت.

 

وجاءت المادة الاولى منه / بتكليف الاخ برك عوض سعيد فرارة نائبا للمدير  العام لمكتب محو الامية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء م / حضرموت.

 

وقضت المادة الثانية من القرار بتنفيذه من تاريخ صدوره وابلاغ من يلزم بتنفيذه.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا