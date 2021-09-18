- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يصدر قرار بشان تكليف نائبا للمدير العام لمكتب محو الامية وتعليم الكبار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021
الخليج 365 - سيئون
اصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري قرارا رقم ( 5 ) لسنة 2021 بشان تكليف نائب للمدير العام لمكتب محو الامية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء م/ حضرموت.
وجاءت المادة الاولى منه / بتكليف الاخ برك عوض سعيد فرارة نائبا للمدير العام لمكتب محو الامية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء م / حضرموت.
وقضت المادة الثانية من القرار بتنفيذه من تاريخ صدوره وابلاغ من يلزم بتنفيذه.