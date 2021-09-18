تواصل الحملة التوعية بسرطان البروستاتا بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

تتواصل حملة " نحن نقدر " للتوعية بسرطان البروستاتا في وادي وصحراء حضرموت والتي ينفذها المركز والوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء ومؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان بوادي وصحراء حضرموت وبرعاية الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء خلال الفترة من 1- 30 سبتمبر 2021م.



حيث إجراء الأستاذ عبدالهادي عبداللاه التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء فحص ( psa ) للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا والتي تقدم مجاناً في مختبرات المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي وصحراء حضرموت للرجال فوق 50 سنة.

ونفذت ضمن الحملة توزيع الملصقات التوعوية في الأماكن العامة والعيادات والمستشفيات وغيرها من الأماكن أضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية وأنتاج أربع حلقات تلفزيونية للقنوات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب