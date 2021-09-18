حفل خطابي وتكريمي لمكتب محو الامية وتعليم الكبار بمديرية سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

اقام مكتب ادارة محو الامية وتعليم الكبار بمديرية سيئون حفلا تكريميا وخطابيا تم خلاله توزيع توزيع شهادات التحرر والمتابعة للعام الدراسي 2020-2021 لـ40 دارسة بمركز مريمة بمدينة سيئون.



وجاء الحفل بمناسبة اليوم العالمي لمحو الامية وتعليم الكبار المصادف لـ 8 سبتمبر من كل عام.

وفي الحفل اشاد الاستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها مكتب محو الامية بالوادي والصحراء في سبيل دعم النقلة التعليمية لمحو الامية بالمديرية مثمنا دور المكتب ومساعدة المعلمات لاجل الارتقاء بمركز محو الامية وتعليم الكبار بالمديرية.

من جانبه اشاد مدير مكتب محو الامية بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ عايد صالح بن مهري بجهود السلطة المحلية والوقوف الى جانبهم وتذليل كافة الصعاب وانجاح العملية التعليمية في صفوف محو الامية بمناطق وادي حضرموت وتأثيث بعض المركز السنوية في قادم الايام.

واكد الأستاذ عبد الله بامخرمة مدير مكتب محو الامية بمديرية سيئون ان عدد الدارسين بلغ هذه السنة 305دارس ودارسة موزعين على 16 صف دراسي على مناطق متفرقة بالمديرية، مشيراً الى تم هذا العام فتح صف تعليم مستمر في مابعد المتابعه مركز الانوار بشحوح وان مركز التدريب النسوي بمريمه سيعيد نشاطه هذا العام بدورة تدريبية في الخياطة.

وفي ختام الحفل الذي حضره الأستاذ برك عوض فراره نائب مدير عام محو الأمية ومراد سالم باجبير رئيس المجلس المحلي بمنطقه مريمه، ونور الدائودي وكيلة مدرسة مريمه للبنات تم تكريم الاستاذه نجاه جواس واداره مدرسه مريمه للبنات مثمنين جهودهم في إنجاح سير الدراسه بصفوف محو الاميه بالمنطقة.