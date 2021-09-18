شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يدعم جبهة ثرة باللواء الرابع مشاة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتوجيهات، من فخامة الرئيس المشير الركن/ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرسل اللواء الرابع مشاة، تعزيزات عسكرية، إلى جبهة ثره، محافظة أبين.

وقال العقيد/ علي ناصر العوذلي "أبو عيشة"، قائد اللواء الرابع مشاة، أنهُ حسب توجيهات فخامة الرئيس، تم تعزيز جبهة ثرة، بقوات عسكرية، من اللواء.... مؤكداً صمود القوات العسكرية في الجبهة.

وأشار، إن المعارك مستمره في جبهة ثره، وإن معنويات الجنود مرتفعة،... مشيرًا أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لم تستطيع التقدم أو تحقيق أي مكاسب عسكرية.

وأضاف، إن اللواء الرابع مشاة، على أتم الاستعداد لدعم الجبهات القتالية، الذي توجه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بحسب توجيهات فخامة الرئيس، عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.