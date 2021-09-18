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أمين محلي المهرة يثمن جهود الفريق العُماني المستكشف لبئر برهوت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

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ثمن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، جهود الفريق العُماني لاستكشافه البحثي حول بئر برهوت الواقع في مدينة شحن بالمحافظة.

 

وأكد نيمر خلال لقائه، امس الفريق العُماني، حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات لانجاح مهام الفريق لعمليات بحثه واستكشافاته .

 

وكان الفريق العماني لاستكشاف الكهوف وبمشاركة فريق يمني، قد تمكن، أمس الأربعاء، من النزول إلى قاع بئر برهوت الواقع في مدينة شحن واستخراج عينات من الأحجار والمواد الطحلبية لغرض إقامة أبحاث علمية عليها .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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