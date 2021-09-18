شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير في المعاهدات الدولية للباحث عبدالله المجيدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حصل الباحث عبدالله المجيدي على درجة الماجستير في القانون العام - التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية من جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا برسالته الموسومة ب (تطبيق المعاهدات الدولية في القانون اليمني) وهدفت الدراسة الى التعرف على مدى تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الوطني اليمني من خلال تسليط الضوء على الإطار العام للمعاهدات الدولية وتطبيقاتها في التشريع الوطني اليمني.

وتوصلت الدراسة الى ان التشريعات القانونية اليمنية لم تنص صراحة على اعتماد المعاهدات الدولية في إطار القانون الوطني، وان القضاء اليمني لا يعتبر المعاهدات الدولية مصدراً من مصادر التشريع، مما يحول دون تطبيقه للمعاهدات الدولية ضمن الاحكام القضائية، إلا إذا كانت بموجب قانون داخلي.

وبينت الدراسة ثنائية النظام القانوني اليمني في تنظيم العلاقة بين القـانون الـوطني والقـانون الـدولي، فالمعاهـدات لا تنفَّذ تلقائيـا، بـل يـتعين إدراجهـا في التشريعات اليمنية، وبالرغم من ان الجمهورية اليمنية من أكثر الدول التي وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا هذا التوقيع يفتقد إلى إجراءات التطبيق العملي و تقييم مدى الالتزام بتنفيذها كما يفتقد إلى مشاركة المجتمع المدني في المراجعة والتقييم الذاتي للمعاهدات والاتفاقية الدولية، ونشر تقارير مدى الالتزام بالتنفيذ.

وقد تكونت لجنة المناقشة من الدكتور مصطفى المنار نائب عميد الكلية رئيساً ومشرفاً علمياً والدكتور محمد المكلف عضوا والدكتورة نوال بهدين عضوا وقد اشادت لجنة المناقشة بالرسالة واهميتها وضرورة الاخذ بها.