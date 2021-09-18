تعز.. دعوات للإضراب والتظاهر ضد غلاء المعيشة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن تجار مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، في وقت متأخر مساء الجمعة، بدء إضرابًا جزئيًا ابتداءً من يوم السبت.

وقال تكتل تجار تعز، في بيان وصل "يمن شباب نت"، نسخة منه، إن الإضراب سيبدأ من صباح يوم السبت من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وذلك احتجاجًا على انهيار العملة وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأضاف البيان أن الإضراب سيشمل محلات التحرير الأسفل والتحرير الأعلى والجملة وشارع ٢٦ سبتمبر. مشيرًا إلى أن خطوات تصعيدية ستتبع ذلك في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم.

وفي وقت سابق الجمعة، تظاهر العشرات من سكان مدينة تعز تنديدًا بزيادة الأسعار وتدهور الوضع الخدمي، واستمرار تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وارتفعت مؤخرًا أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد ألف ريال يمني.

في السياق، دعت "الهبة الشبابية" (مكون شبابي) أبناء مدينة تعز للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الشعبية صباح يوم السبت، ضد غلاء الأسعار وتنديدًا بتراجع سعر العملة.

وتتضمن مطالب المسيرة، وفق بيان مقتضب للهبة الشبابية، استكمال تحرير المحافظة من الحوثيين ومحاسبة جميع الفاسدين.

ومنذ أشهر تشهد تعز تظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد بالمحافظة، وسط تجاهل السلطة المحلية لمطالب المتظاهرين.