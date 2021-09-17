شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يحذر مجددا من كارثة وشيكة بسبب ناقلة النفط "صافر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، التحذير من مخاطر وقوع ”كارثة وشيكة، هي الأكبر في تاريخ البشرية“، جراء تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط ”صافر“، التي تحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام، والراسية قبالة ميناء رأس عيسى، بمدينة الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات ”الحوثي“ المدعومة من إيران، دون أي صيانة منذ 7 أعوام.



وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، استغرب، الإرياني،“استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم اكتراثه بالتحذيرات التي أطلقتها مراكز أبحاث وخبراء من تآكل هيكل الناقلة ومحركاتها وظهور بقع نفط حولها، وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال تعنت، ميليشيات الحوثي، واستمرارها في التعطيل والمماطلة“، متسائلا: ”هل سيستمر هذا التخاذل الدولي حتى وقوع الكارثة؟!“.